Harry potter compie 25 anni | i luoghi da visitare tra Londra e Oxford per un viaggio tra set e ispirazioni

Oggi si celebra il 25esimo anniversario del primo film di Harry Potter. Per i fan, è l’occasione di fare un viaggio tra i set di Londra e Oxford, visitando i luoghi che hanno ispirato Hogwarts e i college storici che hanno fatto da sfondo alle avventure del maghetto. Tra tour e fotografie, si scoprono dettagli nascosti e curiosità sulle riprese e le location originali.

A 25 anni dal primo film, un viaggio a tema Harry Potter a Londra e Oxford, tra set, college storici e luoghi che hanno ispirato Hogwarts.

