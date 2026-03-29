Grande Fratello Zeudi cambia tutto e sorprende i fan | il gesto che conferma la nuova storia

Zeudi Di Palma, concorrente del Grande Fratello, ha annunciato ufficialmente la sua nuova relazione attraverso un gesto che ha attirato l’attenzione dei fan. La partecipante ha condiviso un momento che conferma il suo stato sentimentale, suscitando reazioni tra gli spettatori e i sostenitori. La notizia è stata diffusa attraverso i canali ufficiali e i social network collegati alla trasmissione.

Grande Fratello, Zeudi Di Palma ufficializza la nuova relazione. Un gesto semplice, ma impossibile da ignorare. Zeudi Di Palma, tra le protagoniste più discusse dell’ultima edizione del Grande Fratello, ha deciso di uscire allo scoperto e ufficializzare la sua nuova relazione. Lo ha fatto con una foto pubblicata sui social: uno scatto in cui bacia la sua nuova compagna. Un’immagine che ha immediatamente fatto il giro del web. Chi è la nuova fidanzata. La donna al suo fianco si chiama Scarlett Jade Plott, modella di 31 anni. Il primo scatto di coppia ha raccolto migliaia di like e commenti in pochi minuti, alimentando la curiosità dei fan. Un dettaglio non è passato inosservato: non è italiana, e in molti si chiedono già in che lingua comunichi la coppia nella quotidianità. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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