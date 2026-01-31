Il reality di Mediaset torna a marzo con Ilary Blasi al timone, dopo settimane di incertezza. Era dato per spacciato, tra accuse di Corona e l’autosospensione di Signorini, ma ora la rete conferma la ripartenza. I protagonisti e i cambiamenti nel format restano da scoprire, mentre i fan si preparano a riaccogliere il loro favorito.

Lo davano per spacciato. Travolto dalle accuse di Fabrizio Corona, sospeso nell’incertezza dopo l’autosospensione di Alfonso Signorini, il Grande Fratello sembrava destinato a sparire dai palinsesti Mediaset. Eppure, mentre il mondo del gossip televisivo speculava sulla sua fine, dietro le quinte le riunioni operative non si erano mai fermate. E il 29 gennaio 2026 è arrivato l’annuncio che nessuno si aspettava più: il reality torna. Ma non come lo conosciamo. Intorno alla metà di marzo, probabilmente il 17, il Grande Fratello riaprirà la porta rossa su Canale 5. Alla conduzione non ci sarà Alfonso Signorini, volto del programma da diverse edizioni, ma Ilary Blasi. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Mediaset conferma: il Grande Fratello riapre a marzo con Ilary Blasi, cosa cambia davvero nel reality

Approfondimenti su Grande Fratello

Mediaset ha annunciato ufficialmente il ritorno del Grande Fratello con Ilary Blasi alla guida.

A metà marzo, il Grande Fratello tornerà in prima serata su Canale 5 con Ilary Blasi alla guida del programma.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Grande Fratello

Argomenti discussi: Il Grande Fratello 2026 si farà, i primi possibili nomi dei concorrenti; Grande Fratello, nessuno stop: dietro le quinte Mediaset il reality è ancora sul tavolo, ecco cosa sta succedendo; Grande Fratello VIP 2026 riparte a marzo con Ilary Blasi: la nuova strategia di Mediaset; Grande Fratello, Mediaset rompe il silenzio e chiude il caso Signorini: il reality sarà condotto da Ilary Blasi. Ma quando torna in onda?.

Il Grande Fratello Vip è confermato: Ilary Blasi alla conduzioneIl reality show più seguito d’Italia, il Grande Fratello Vip, è pronto a tornare sugli schermi di Canale 5. Dopo una lunga attesa e incertezze legate a recenti scandali, Mediaset ha ufficializzato la ... notizie.it

Il Grande Fratello 2026 si farà, i primi possibili nomi dei concorrentiIl Grande Fratello è pronto a tornare con una nuova edizione condotta da Ilary Blasi: ecco chi potrebbero essere i primi due concorrenti ... dilei.it

Un vecchio video tornato virale sui successi di Pomeriggio 5 riaccende la nostalgia dei fan di Barbara d’Urso, che chiamano in causa Ilary Blasi in vista del suo ritorno alla conduzione del Grande Fratello. La reazione dell'ex volto di Canale 5 - facebook.com facebook

Intorno alla metà di marzo torna 'Grande Fratello' in prima serata su Canale 5, con la conduzione di Ilary Blasi. Lo annuncia Mediaset in una nota, precisando che la prossima sarà un'edizione rinnovata nel format, con ritmi più intensi e con una durata compl x.com