gialappashow 2026 intervista a marcello cesena e simona garbarino jean claude e madre

Dal 30 marzo, ogni lunedì alle 21.30, torna su TV8 il GialappaShow 2026, con la nuova stagione in onda anche su Sky e in streaming su NOW. Tra gli ospiti figurano Marcello Cesena e Simona Garbarino, interpreti rispettivamente di Jean-Claude e Madre nel programma. La trasmissione propone nuove puntate con commenti e sketch, mantenendo la formula consolidata di intrattenimento.

Al via dal 30 marzo ogni lunedì alle 21.30 su TV8 e in simulcast su Sky e in streaming su NOW la nuova edizione del GialappaShow. Al timone ci sono ancora loro: Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa’s Band, che insieme al Mago Forest sono pronti a dare vita a una nuova edizione che si preannuncia bollente. Tra le novità i nuovi co-conduttori di stagione, ovvero Jovanotti, Luca Argentero, Matilda De Angelis, Serena Brancale e Jake La Furia e molti altri. Noi di SuperGuidaTv abbiamo intervistato Marcello Cesena (Jean Claude) e Simona Garbarino (Madre), ecco cosa ci hanno raccontato ai nostri microfoni. Intervista a Marcello Cesena e Simona Garbarino (Jean-Claude e Madre) – GialappaShow. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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GialappaShow, intervista a Marcello Cesena e Simona Garbarino (Jean-Claude e Madre)

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