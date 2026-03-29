Gent-Wevelgem 2026 oggi in TV orari del percorso e dove vederla in diretta e streaming | i favoriti

La corsa Gent-Wevelgem 2026 si svolge oggi in Belgio, con partenza alle 11:00. La gara si disputa lungo il percorso chiamato

La Gent-Wevelgem 2026 è la Classica di Primavera, si corre oggi "In Flanders Fields" a partire dalle 11:00. Mads Pedersen e Mathieu van der Poel i favoriti. Tra gli italiani ci sono Filippo Ganna e Jonathan Milan. Non è prevista diretta tv in chiaro sui canali della Rai. Streaming per abbonati su Discovery Plus e HBO MAX dalle ore 13:45 mentre su Eurosport 2 e DAZN dalle 14:15. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Una corsa che non delude quasi mai, con la peculiarità del Paterberg prima del Kwaremont ed un lungo finale pianeggiante perfetto. Speriamo che Pedersen riesce a tenere botta con VdP per avere un bel duello come quello alla Gent-Wevelgem 2024. #E3S x.com