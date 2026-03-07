Strade Bianche 2026 in TV orari del percorso e dove vederla in diretta e streaming | i favoriti

Le Strade Bianche 2026 si svolgono oggi con partenza alle 11:45 da Siena e arrivo previsto intorno alle 17 in Piazza del Campo. La corsa rappresenta l'apertura della stagione delle grandi Classiche, coinvolgendo numerosi ciclisti di alto livello. La gara viene trasmessa in diretta televisiva e streaming, permettendo agli appassionati di seguire ogni momento della competizione.

Con le Strade Bianche 2026 la stagione delle grandi Classiche entra nel vivo. Partenza oggi alle 11:45 a Siena, arrivo previsto intorno alle 17 in Piazza del Campo. Tadej Pogacar strafavorito, alla ricerca del poker. Diretta tv in chiaro e gratis su Rai 2 a partire dalle 14:20.

Strade Bianche 2026 oggi: orari, tv, percorso, favoriti. Tadej Pogacar imbattibile?Edizione numero 20 per la Strade Bianche che sarà sicuramente l’appuntamento più importante di questa prima parte di stagione.

Sabato sarà spettacolo sugli sterrati delle Strade Bianche con Pogacar a caccia del record. Moreno Moser è stato l'unico italiano capace di trionfare a Siena. Racconta la vittoria del 2013 e "fa le carte" alla corsa. "Allora non mi reso conto della portata di quel ri - facebook.com facebook