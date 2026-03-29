Il 30 marzo alle 21 si svolgerà alla Casa del Giovane il tradizionale Galà del calcio bergamasco. Durante la serata saranno consegnati premi e sarà presentato l’Almanacco della stagione calcistica locale. L’evento, giunto alla sua edizione annuale, vedrà protagonisti i rappresentanti delle squadre e delle associazioni sportive della provincia.

LA SERATA. Si rinnova l’appuntamento con il Galà del calcio bergamasco, in programma lunedì 30 marzo alle ore 21 alla Casa del Giovane. Durante la serata saranno distribuite le prime copie dell’Almanacco. Lunedì 30 marzo è il giorno in cui il mondo del pallone di provincia fa festa ai suoi protagonisti: avverrà al Galà del calcio bergamasco, in programma alla Casa del Giovane di via Gavazzeni a partire dalle 21 (l’ingresso è libero a tutti: considerata l’ampia affluenza è consigliabile presentarsi con il giusto anticipo). Il programma è ricco e serrato: verranno premiati - alla presenza delle massime cariche del calcio regionale e provinciale - Nado Bonaldi (premio Sensi), giocatori, arbitri, allenatori, dirigenti capaci di meritarsi il plauso dell’ambiente nel corso della loro carriera. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Galà del calcio, premi e l’Almanacco lunedì 30 marzo. L’appuntamento alla Casa del Giovane

Articoli correlati

Almanacco del 30 marzo: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giornoDai compleanni vip alle invenzioni che hanno rivoluzionato la storia dell'umanità, arrivando fino a ricordare gli accadimenti straordinari e più...

Leggi anche: Almanacco | Lunedì 2 Marzo: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Tutto quello che riguarda Galà del calcio premi e l'Almanacco...

Temi più discussi: Galà del calcio, premi e l’Almanacco lunedì 30 marzo. L’appuntamento alla Casa del Giovane; Roma celebra il calcio femminile: grande partecipazione al Gran Galà ADICOSP Woman 2026; Premio Romano Fogli. Galà con grandi nomi; Women4Football, il galà del calcio femminile a Palazzo Vecchio.

Galà del calcio, premi e l’Almanacco lunedì 30 marzo. L’appuntamento alla Casa del GiovaneLunedì 30 marzo è il giorno in cui il mondo del pallone di provincia fa festa ai suoi protagonisti: avverrà al Galà del calcio bergamasco, in programma alla Casa del Giovane di via Gavazzeni a partire ... ecodibergamo.it

Gran Galà del Calcio AIC 2025, Antonio Conte miglior allenatore: Napoli miglior società.McTominay è MVPDi seguito tutti i premi assegnati nel corso del Gran Galà del Calcio AIC 2025 ... ilmattino.it

Si rinnova l’appuntamento con il Galà del calcio bergamasco, in programma lunedì 30 marzo alle ore 21 alla Casa del Giovane. Durante la serata saranno distribuite le prime copie dell’Almanacco. x.com

Si rinnova l’appuntamento con il Galà del calcio bergamasco, in programma lunedì 30 marzo alle ore 21 alla Casa del Giovane. Durante la serata saranno distribuite le prime copie dell’Almanacco. - facebook.com facebook