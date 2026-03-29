Il gioco online più popolare degli ultimi anni sta affrontando un calo di coinvolgimento tra i giocatori, un fenomeno che, sebbene previsto, desta comunque attenzione. Le statistiche indicano una riduzione delle persone che partecipano alle partite e alle attività correlate, mentre i numeri sugli acquisti e sulla partecipazione alle nuove stagioni mostrano un trend in diminuzione. La questione riguarda anche l’immagine del titolo come esempio dei giochi live service, portandolo sotto i riflettori come possibile segnale di criticità.

Il calo di engagement di Fortnite è da considerarsi quasi naturale, eppure sorprende poiché in questi anni il titolo sviluppato da Epic Games aveva superato ogni più rosea aspettativa, ponendosi come un punto di riferimento per chi cercava una formula vincente a lunga durata o addirittura sempiterna. Sebbene sia presto per intonare il “De profundis”, il declino di quello che è stato il maggior fenomeno videoludico degli ultimi anni impone una riflessione a tutta l’industria. Sono ormai diversi anni che si parla di crisi anche nel mercato videoludico. La crescita di questo settore ha toccato l’apice tra il 2020 ed il 2021, anni in cui la pandemia di Covid ha in un certo senso obbligato il mondo a cercare forme d’intrattenimento che permettessero di evadere da una realtà opprimente e spaventosa.🔗 Leggi su Esports247.it

© Esports247.it - Fortnite, da metro di paragone a red flag: futuro a rischio per il portabandiera dei live service?

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