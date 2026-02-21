Zendaya racconta le red flag nelle relazioni | Un segnale d’allarme è sempre un segnale d’allarme Tom Holland? Solo green flag

Zendaya ha condiviso che un comportamento sgradito, come ignorare un animale domestico, rappresenta sempre un segnale di allarme in una relazione. La sua intervista con Robert Pattinson si concentra sui segnali di avvertimento, evidenziando come certi atteggiamenti, come la mancanza di rispetto verso gli altri, possano indicare problemi più profondi. Tom Holland invece viene descritto come esempio di atteggiamento positivo, con solo segnali favorevoli. La discussione si concentra sui comportamenti che bisogna riconoscere e evitare.

Nel gennaio 2025, si è diffusa la notizia secondo cui Zendaya e Tom Holland si sarebbero ufficialmente fidanzati. Secondo TMZ, Holland avrebbe fatto la proposta di matrimonio a Zendaya in una delle case di famiglia durante le vacanze di Natale, ricevendo in risposta un felicissimo “sì”. A un anno di distanza dal momento fatidico, Zendaya e Tom Holland non sembrano avere particolare fretta di convolare a nozze e, anche se molti si aspettano che la cerimonia avverrà proprio nel 2026, entrambi sono impegnatissimi nei rispettivi progetti cinematografici. A proposito, Zendaya è attualmente nel pieno della promozione del film The Drama, in uscita in Italia ad aprile, insieme al suo co-protagonista, Robert Pattinson. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

“Red flag”, but we’re just human. Perché non va bene categorizzare le personeSui social si trovano spesso elenchi di “red flag” che indicano comportamenti da evitare in relazioni o collaborazioni.

Tom Holland e Zendaya insieme a Londra: ecco le foto con la famiglia della star di Spider-ManTom Holland e Zendaya sono stati avvistati a Londra, dove hanno trascorso alcuni momenti in compagnia della famiglia.

