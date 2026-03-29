Kimi Antonelli, giovane pilota italiano, ha vinto il Gran Premio del Giappone di Formula 1, ottenendo così il secondo successo consecutivo dopo quello in Cina. La sua vittoria ha riportato l’Italia sul podio a Suzuka a 34 anni dall’ultimo pilota italiano che aveva ottenuto un risultato simile. Tutti i record della squadra AKA sono stati battuti durante questa gara.

AGI - Il bolognese Kimi Antonelli concede il bis dopo la vittoria della scorsa settimana in Cina e trionfa anche al Gran Premio del Giappone, 34 anni dopo l'ultimo pilota italiano, Riccardo Patrese. Andrea Kimi Antonelli, AKA, continua a battere record dopo il trionfo a Suzuka: all'età di 19 anni, 7 mesi e 4 giorni, il pilota bolognese della Mercedes Antonelli è il più giovane leader del Mondiale nella storia della Formula 1. Battendo il primato di Lewis Hamilton che nel 2007 aveva guidato la vetta della classifica iridata a 22 anni, 4 mesi e 6 giorni. AKA primo italiano a vincere due gare di seguito dal 1953. Antonelli, inoltre, è anche diventato uno dei 10 piloti vincitori dei primi due Gran Premi 'back-to-back'. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Formula 1: Kimi Antonelli trionfa a Suzuka, tutti record di AKA

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