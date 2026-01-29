Forbidden fruit 2 replica puntata del 29 gennaio in streaming | Video Mediaset
Questa sera, giovedì 29 gennaio, torna in tv la soap turca Forbidden fruit 2. Yagmur decide di incontrare Yigit nel locale dove lavora come parcheggiatore, accompagnata da un’amica. Le parla con chiarezza e gli dice che non cerca solo un passatempo, ma qualcosa di più serio. La scena si svolge in modo diretto, senza giri di parole, e mostra come Yagmur voglia essere sincera sui suoi sentimenti.
