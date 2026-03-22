BOLOGNA - Il Bologna dura 70 minuti, la Lazio emerge nel finale e vince 2-0 al Dall'Ara nel match valido per la 30esima giornata della Serie A. A decidere la sfida è una doppietta di Kenneth Taylor, giunta nella seconda metà della ripresa. Gli emiliani, reduci dalla maratona di Europa League contro la Roma, schierano Orsolini, Bernardeschi e Rowe alle spalle di Castro. Negli ospiti c'è Pedro a completare il tridente offensivo con Isaksen e Maldini. Al 7' Rowe crossa in area per Orsolini, che protesta per un presunto contatto con Romagnoli. Feliciani non ha dubbi e lascia correre. Ritmi bassi e squadre poco aggressive in avvio, anche se qualche iniziativa si vede. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - La Lazio espugna il Dall'Ara con una doppietta di Taylor, Bologna ko 2-0

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