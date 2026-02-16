Milly Carlucci ufficializza ‘Canzonissima’ il varietà prossimamente su Rai1

Milly Carlucci annuncia che ‘Canzonissima’ tornerà prossimamente su Rai1. La conduttrice ha confermato la ripresa del celebre varietà, che ha fatto la storia della tv italiana, in un evento organizzato a Roma. La trasmissione partirà a gennaio, con un cast di nuovi artisti e alcune vecchie glorie, e sarà trasmessa in prima serata.

(Adnkronos) – È ufficiale: 'Canzonissima', il varietà che ha segnato la storia della televisione italiana, torna su Rai1. A dare l'annuncio è la stessa conduttrice Milly Carlucci, attraverso un post a sorpresa sui suoi canali social. La conduttrice ha pubblicato un breve video promozionale in cui appare il titolo della trasmissione, 'Canzonissima' appunto, accompagnato dalla . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Canzonissima torna su Rai 1: Milly Carlucci riporta in tv il varietà dopo 50 anni Milly Carlucci ha annunciato su Instagram che Canzonissima torna in TV dopo mezzo secolo, portando in prima serata uno dei programmi più amati dagli italiani. FUMATA NERA! RAI1: CANZONISSIMA DI MILLY CARLUCCI A RISCHIO CANCELLAZIONE La trasmissione di Milly Carlucci, Canzonissima, potrebbe non andare in onda questa primavera. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Milly Carlucci ufficializza 'Canzonissima', il varietà prossimamente su Rai1(Adnkronos) - È ufficiale: 'Canzonissima', il varietà che ha segnato la storia della televisione italiana, torna su Rai1. A dare l'annuncio è la stessa conduttrice Milly Carlucci, attraverso un post a ... msn.com Milly Carlucci annuncia il ritorno di CanzonissimaLa storica conduttrice ha ufficializzato attraverso un post su Instagram il ritorno di Canzonissima su Rai 1. Lo storico varietà della TV pubblica, assente dai palinsesti dal 1975, dovrebbe tornare in ... tg24.sky.it La Rai guarda al passato per trovare nuova linfa vitale. In primavera è certo che tornerà su Rai1, Canzonissima, programma amatissimo dal pubblico, alla cui conduzione ci sarà Milly Carlucci. Non sarebbe, però, l’unico ritorno: ci sarebbe l’idea di puntare a fo - facebook.com facebook Milly Carlucci (@milly_carlucci) x.com