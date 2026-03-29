ex gkn il piano nei dettagli pagamenti in un mese a chi rinuncia alle cause

Un accordo è stato raggiunto riguardo ai crediti degli ex lavoratori di una fabbrica in crisi. Secondo quanto comunicato, entro un mese sarà effettuato il pagamento completo di circa 15mila euro a ciascun ex dipendente che rinuncia alle cause legali in corso. La cifra corrisponde ai crediti maturati nel corso della loro attività presso l'azienda.

Pagamento integrale di tutti i crediti maturati nei confronti degli ex operai: una cifra che si aggira intorno ai 15mila euro a dipendente. È questo il cuore del concordato da 22 milioni di euro che la Qf spa in liquidazione – la società di Francesco Borgomeo che nel dicembre 2021 ha rilevato la Gkn di Campi Bisenzio – ha depositato per evitare la liquidazione giudiziale. L’8 aprile, davanti alla giudice Maria Novella Legnaioli della V Sezione del tribunale di Firenze, si terrà l’udienza per fissare il termine per effettuare valutazioni del piano da parte dei commissari giudiziali e stabilire i tempi per l’eventuale omologazione dello stesso. Sul piatto, quindi, ci sono 22 milioni e non più i 18 della prima proposta, ritenuta insufficiente a coprire un passivo che i commissari giudiziali hanno quantificato in 28 milioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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