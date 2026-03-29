Estrazione Million Day di oggi 29 marzo 2026 | i numeri vincenti di domenica

Oggi, domenica 29 marzo 2026, è stata effettuata l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day. La combinazione estratta è stata comunicata in tempo reale, con i numeri disponibili sul sito ufficiale e sui canali autorizzati. La lotteria si svolge ogni giorno, con l’obiettivo di assegnare premi ai giocatori che indovinano la combinazione vincente.

Oggi, domenica 29 marzo 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell’estrazione. TPI segue tutte le estrazioni Million Day in tempo reale. Di seguito quelle di oggi, domenica 29 marzo 2026, LIVE: Di seguito le ultime estrazioni del gioco che vede ogni sera alle ore 20,30 l’estrazione del giorno seguita LIVE da TPI: LE ESTRAZIONI DEL 28 MARZOLE ESTRAZIONI DEL 27 MARZOLE ESTRAZIONI DEL 26 MARZOLE ESTRAZIONI DEL 25 MARZOLE ESTRAZIONI DEL 24 MARZO ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può trasformarsi in una vera e propria malattia. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Estrazione Million Day di oggi, 29 marzo 2026: i numeri vincenti di domenica Articoli correlati Estrazione Million Day di oggi, 1 marzo 2026: i numeri vincenti di domenicaOggi, domenica 1 marzo 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i... Estrazione Million Day di oggi, 8 marzo 2026: i numeri vincenti di domenicaEstrazione Million Day oggi domenica 8 marzo 2026: i numeri vincenti in diretta live Oggi, domenica 8 marzo 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in... Tutto quello che riguarda Estrazione Million Day Temi più discussi: Million Day oggi: completati i due sorteggi del 26 marzo 2026; MillionDay e MillionDay Extra, le due estrazioni di lunedì 23 marzo 2026: i numeri vincenti; Million Day e Million Day Extra, le estrazioni di oggi martedì 24 marzo: i numeri vincenti; MillionDay e MillionDay Extra, le due estrazioni di domenica 22 marzo 2026: i numeri vincenti. MillionDay risultati estrazione serale numeri vincenti e combinazioni del concorso di oggiMillion Day oggi 29 marzo 2026: estrazioni, vincite, quote Oggi, domenica 29 marzo 2026, i giocatori del MillionDay di Lottomatica attendono le due es ... assodigitale.it Million Day, numeri vincenti di oggi 28 marzo 2026 | L’estrazione delle ore 20:30I numeri vincenti del Million Day per l'estrazione di oggi, 28 marzo 2026, ecco le due cinquine fortunate di questa sera ... ilsussidiario.net Estrazione MillionDay n. delle ore 20:30 di venerdì 27 marzo 2026 #MillionDay #LeoBar_Sulbiate - facebook.com facebook MillionDay e MillionDay Extra, le due #estrazioni di mercoledì 11 marzo 2026: i #numeri vincenti di oggi x.com