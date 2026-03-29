L'amministrazione comunale ha avviato una selezione pubblica per l'assegnazione di sette spazi estivi nella città, tra cui l'Anconella, le Murate, la Fortezza e l'Orticoltura. La procedura riguarda la gestione di questi luoghi e la proposta di attività per il triennio 2026-2028, con l'obiettivo di coinvolgere diverse aree nel programma Estate Fiorentina.

Sette luoghi chiave in città “pronti a ospitare cultura e intrattenimento”. Bettarini: "Eventi di qualità e presidio del territorio" L’smministrazione comunale ha dato il via alla selezione pubblica per l’assegnazione di sette nuovi spazi estivi, che animeranno la città nel triennio 2026-2027-2028 nell'ambito dell'Estate Fiorentina. L'avviso punta a individuare “proposte artistico-culturali e ricreative di alto profilo per il periodo compreso tra maggio e ottobre”. La selezione riguarda sette aree strategiche distribuite nei vari quartieri, alcune delle quali tornano a bando dopo la scadenza delle precedenti concessioni. Si tratta di Fortezza da Basso – Vasca dei Cigni; Giardino di Via Salvi Cristiani (La Montagnola); Giardino Visconti Venosta; Piazza Nannotti (con limitazioni specifiche: attività entro le ore 22. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

© Firenzetoday.it - Estate Fiorentina: dall'Anconella alle Murate, dalla Fortezza all'Orticoltura. Via al bando per gestire luoghi e proporre attività

Articoli correlati

Sogliano, sostegno economico alle imprese: "Favorire nuove attività significa restituire vitalità ai luoghi"Il Comune di Sogliano al Rubicone conferma una scelta chiara: sostenere in modo strutturale il tessuto economico locale, riconoscendo nelle imprese...

Pesca, dalla Regione un bando da 2 milioni per nuove attività e turismo del mareSostenere la crescita economica, sociale e ambientale del comparto ittico attraverso la diversificazione delle attività e la creazione di nuove...

Una raccolta di contenuti su Estate Fiorentina

Temi più discussi: Estate fiorentina, sette nuovi spazi. Dalla Montagnola all’ex campeggio. Via al bando per l’assegnazione; Spazi dell’Estate, parte la selezione con tre novità; Via al bando per l'assegnazione di sette spazi per l'Estate Fiorentina; Nuovi spazi estivi 2026-2028 a Firenze, via al bando in 7 luoghi della città.

Estate fiorentina, sette nuovi spazi. Dalla Montagnola all’ex campeggio. Via al bando per l’assegnazionePresenti anche la vasca dei Cigni alla Fortezza e piazza Nannotti, ma anche Murate e Anconella ... msn.com

Al via il bando per l’Estate Fiorentina 2026: quattro mesi di eventi, tra conferme e novitàE' partito l’iter di preparazione per quattro mesi di eventi dell’Estate Fiorentina 2026, dal 1° giugno al 30 settembre, che trasformeranno strade e piazze di Firenze in un palcoscenico a cielo aperto ... 055firenze.it

Sta per tornare uno dei momenti più attesi della nostra città: l’Estate Fiorentina. Un’estate fatta di cultura diffusa, spettacoli, musica, cinema e teatro. Ma soprattutto di socialità: piazze e strade che si riempiono di vita, in tutti i quartieri, con nuove energie e occas - facebook.com facebook

Spazi dell’Estate, parte la selezione con tre novità x.com