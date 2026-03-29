Negli ultimi anni, l’eritritolo si è diffuso ampiamente sui scaffali alimentari, presente in molte barrette proteiche e bibite senza zucchero. È diventato un ingrediente comune nelle diete a basso contenuto di carboidrati, sostituendo lo zucchero tradizionale. La sua presenza è aumentata notevolmente, rendendolo uno degli edulcoranti preferiti nel settore degli alimenti light.

Negli ultimi anni, l’eritritolo è diventato un vero protagonista degli scaffali alimentari. Dalle barrette proteiche a basso contenuto di carboidrati alle bibite “senza zucchero”, questo dolcificante è ormai un ingrediente di base nelle diete moderne. Grazie al suo ridotto contenuto calorico e all’effetto minimo sui livelli di insulina, è particolarmente apprezzato da chi desidera perdere peso, controllare la glicemia o ridurre l’apporto di zuccheri. Tuttavia, uno studio recente dell’Università del Colorado Boulder solleva nuove preoccupazioni riguardo alla sua sicurezza. I ricercatori hanno scoperto che l’eritritolo può influenzare direttamente le cellule cerebrali in modi che potrebbero aumentare il rischio di ictus. 🔗 Leggi su Cibosia.it

© Cibosia.it - Eritritolo nei cibi light: possibile legame con ictus e coaguli

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