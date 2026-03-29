Elly Fanchini Day al Passo Tonale | l’emozione delle sorelle l’omaggio di Brignone e Goggia e di tanti appassionati

Il 29 marzo 2026 al Passo del Tonale si è tenuto l’Elly Fanchini Day, un evento dedicato alla memoria della sciatrice scomparsa. Alla cerimonia hanno partecipato atleti come Deborah Compagnoni, Federica Brignone e Sofia Goggia, oltre a numerosi appassionati e persone comuni. Le celebrazioni sono state caratterizzate da momenti di commozione e ricordo dedicati alla campionessa.

Passo del Tonale, 29 marzo 2026 – Deborah Compagnoni, Federica Brignone, Sofia Goggia e poi tanta gente comune. Emozione, partecipazione e impegno civile hanno segnato la terza edizione dell''Elly Fanchini Day, l'evento benefico organizzato al Passo del Tonale per ricordare l'azzurra dello sci Elena Fanchini, a tre anni dalla sua scomparsa. Oltre seicento partecipanti, tra appassionati e famiglie, hanno preso parte alla gara non competitiva di slalom gigante, trasformando la giornata in una festa dello sport aperta a tutte le età Elena Fanchini dopo la vittoria a Cortina in discesa L'iniziativa, promossa a scopo benefico insieme ad ex compagne di squadra, ha visto anche la presenza di campionesse come Deborah Compagnoni, Federica Brignone, Sofia Goggia e Laura Pirovano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Elly Fanchini Day al Passo Tonale: l’emozione delle sorelle, l’omaggio di Brignone e Goggia e di tanti appassionati Articoli correlati Elly Fanchini Day, è già sold out la terza edizione dell’evento in ricordo della sciatriceBrescia, 3 marzo 2026 – Torna anche quest’anno l’Elly Fanchini Day, evento nato nel ricordo di Elena Fanchini – la sciatrice camuna scomparsa l’8... Sofia Goggia, la toccante lettera alla “Olympia delle Tofane” e il ricordo di Elena FanchiniSofia Goggia ha confermato il suo feeling speciale con l’Olympia delle Tofane, salendo sul podio in discesa libera per la terza edizione consecutiva... Altri aggiornamenti su Elly Fanchini Day Temi più discussi: Elly Fanchini Day al Passo del Tonale; Torna l'Elly Fanchini Day, con una speciale iniziativa in ricordo della campionessa di Montecampione; Passo Tonale, torna l'Elly Fanchini Day il 29 marzo 2026; Sì, ci sarà anche Federica Brignone domenica al 3° Elly Fanchini Day con Pirovano, Goggia, Compagnoni e altre stelle. Goggia e Brignone insieme nel ricordo di Elena Fanchini: l'evento emozionante al Passo del TonaleBRESCIA - Emozione, partecipazione e impegno civile hanno segnato la terza edizione dell'' Elly Fanchini Day ', l'evento benefico organizzato al Passo del Tonale per ricordare l'azzurra dello sci Elen ... tuttosport.com Lacrime e sorrisi: emozioni d’oro all’Elly Fanchini dayAl Passo del Tonale tanto pubblico per ricordare l’ex velocista di Montecampione. Federica Brignone: «Quanto impegno ci hanno messo le ragazze per ricordare Elena» ... giornaledibrescia.it Una giornata che vale più di una gara Domenica al Tonale torna l’Elly Fanchini Day: campionesse, sci e solidarietà per non dimenticare #EllyFanchini #SciAlpino #Skimania #PontedilegnoTonale #FedericaBrignone #SofiaGoggia #Sci #Solidarietà - facebook.com facebook Elly Fanchini Day: Compagnoni, Goggia e Brignone le stelle al Tonale x.com