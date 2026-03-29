Eddie Brock, ex impiegato fino al 15 dicembre scorso, è attualmente tra i protagonisti del Festival di Sanremo 2026 con il brano intitolato Avvoltoi. La sua presenza nel contesto musicale ha attirato l’attenzione dei media e del pubblico, rendendolo uno dei nomi più discussi di questa edizione. Brock ha deciso di partecipare alla manifestazione canora dopo aver lasciato il suo precedente lavoro.

Eddie Brock, ex dipendente fino al 15 dicembre scorso, si trova oggi sotto i riflettori del Festival di Sanremo 2026 con il brano Avvoltoi. L’artista ha confermato in un’intervista a Nunzia De Girolamo di mantenere le sue abitudini quotidiane e di gestire la nuova notorietà con serenità. Il passaggio da una vita lavorativa ordinaria alla ribalta della musica italiana è stato rapido ma gestito con leggerezza emotiva. Brock non cerca di controllare ogni aspetto della sua carriera improvvisa, preferendo lasciarsi trasportare dalle sensazioni del momento. La sua posizione attuale riflette un equilibrio tra il sogno che si sta realizzando e la consapevolezza dei limiti umani. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Eddie Brock: da impiegato a stella di Sanremo 2026

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Eddie Brock - AVVOLTOI (Sanremo 2026)

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