Da operatore turistico a Sanremo 2026 | la storia di Eddie Brock

Eddie Brock, cantante romano conosciuto anche come Edoardo Iaschi, ha deciso di partecipare a Sanremo 2026 dopo aver vinto un contest musicale locale. La sua scelta di salire sul palco del festival deriva dall’esperienza accumulata nei live e dalla voglia di farsi conoscere a livello nazionale. Brock ha già registrato il suo nuovo brano, intitolato “Avvoltoi”, che sarà presentato durante la manifestazione. La sua presenza aggiunge un elemento di sorpresa a questa edizione.

Eddie Brock, il cantautore romano noto anche come Edoardo Iaschi, si prepara a esordire al Festival di Sanremo 2026 con il brano Avvoltoi. Il suo successo esplosivo su TikTok e Spotify lo ha trasformato in uno dei nomi più ricercati della nuova scena musicale italiana, nonostante continui a lavorare come operatore turistico. La sua partecipazione alla kermesse lirica rappresenta la consacrazione di un percorso artistico costruito con determinazione e passione, ma anche un momento di riflessione su cosa significhi davvero il successo per la nuova generazione di artisti.