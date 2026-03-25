Le 5 condizioni dell’Iran per mettere fine alla guerra | dallo stop agli attacchi al risarcimento dei danni i punti del dossier

L’Iran ha presentato cinque condizioni per porre fine alle ostilità, tra cui la sospensione degli attacchi e il pagamento di risarcimenti. Al momento, i negoziati non sono ancora iniziati e le posizioni sembrano distanti. In questo scenario, si osserva una crescente complessità nel tentativo di raggiungere un accordo tra le parti coinvolte.

Roma – Mai svegliare l’Iran, anche se non sta proprio dormendo. I negoziati non sono ancora iniziati, ma si è già capito che trovare un accordo è difficile. In realtà, non è facile nemmeno capire a che punto siano le trattative, date le versioni diametralmente opposte delle due parti, dove per Trump la guerra va bene e i negoziati ci saranno, mentre da Teheran rigettano le 15 condizioni poste da Washington e rilancia ponendone cinque e minacciando di fare proseguire la guerra, non senza ironia nei confronti degli avversari. epa12812136 US President Donald Trump, standing next to White House Press Secretary Karoline Leavitt, speaks to the media on the South Lawn of the White House in Washington, DC, USA, 11 March 2026, before boarding Marine One helicopter en route to Hebron, Kentucky. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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