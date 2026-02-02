Dove il freddo diventa sfida | Molveno pronta ad accogliere gli Europei open di Ice Swimming

Dal 2 al 7 febbraio 2026, Molveno si prepara ad accogliere nuovamente gli Europei open di Ice Swimming. La località trentina si sta organizzando per ospitare questa grande competizione internazionale, che richiede temperature molto fredde e un’atmosfera di sfida. Gli organizzatori stanno lavorando per garantire tutto il necessario ai nuotatori, pronti a sfidare il ghiaccio in acque che saranno particolarmente rigide. La città si anima con l’arrivo degli atleti e delle squadre, pronti a vivere questa esperienza estrema.

Oltre 500 atleti da 32 nazioni, tra giovani e master, pronti a sfidare le acque ghiacciate in cinque giorni di gare spettacolari Dal 2 al 7 febbraio 2026 Molveno tornerà a essere uno dei punti di riferimento dello sport internazionale ospitando i Campionati Europei Open di Ice Swimming. Cinque giorni di gare e sfide estreme nel contesto unico del Lago di Molveno, tra le Dolomiti trentine, per un evento organizzato dall'International Ice Swimming Association (IISA) insieme a Spartacus Events. I numeri confermano la crescita costante di una disciplina sempre più seguita a livello globale: saranno 510 gli atleti ufficialmente iscritti, in rappresentanza di 32 nazioni, comprese realtà extraeuropee con la partecipazione anche del continente africano.

