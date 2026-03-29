Dopo aver completato la doppia detersione, si passa alla fase della doppia idratazione. Questa sequenza si ispira ai rituali di cura della pelle praticati in alcune culture asiatiche, dove l’attenzione all’idratazione è considerata fondamentale per mantenere la pelle sana e luminosa. La doppia idratazione prevede due step distinti, uno con un siero e l’altro con una crema più ricca, per assicurare un’idratazione profonda.

Dopo la doppia detersione, arriva la doppia idratazione. E a ispirarla sono ancora una volta i rituali di bellezza delle donne orientali. Si tratta di una routine in due fasi, progettata per dissetare a fondo la pelle. Nell’immediato ma anche nel lungo periodo. Perché non esiste soluzione anti-età che funzioni senza livelli ottimali di idratazione. Grazie alla doppia idratazione, infatti, la pelle risulta anche più giovane, rimpolpata, luminosa e liftata. Come dimostrano gli studi dei brand che ne sono diventati promotori. Doppia idratazione: cos’è. Ma in cosa consiste, esattamente, la doppia idratazione? Il principio è semplice: stratificare due prodotti diversi, uno più fluido e l’altro più cremoso, per massimizzare l’apporto di acqua e attivi idratanti fino agli strati più profondi dell’epidermide. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Dopo la doppia detersione, è il momento della doppia idratazione

Articoli correlati

Leggi anche: La nuova anima minimalista della doppia detersione

Pelle super pulita e nutrita con il kit per la doppia detersione coreana in scontoSicuramente avrete sentito parlare di doppia detersione e di skincare coreana, una combo di parole super di tendenza tra le beauty addicted e per...

Why you need to double cleanse your skin in Autumn!

Aggiornamenti e notizie su Dopo la doppia detersione è il momento...

Temi più discussi: Skincare coreana primavera ? la routine ideale e i prodotti must-have K-beauty; Alla scoperta dell’olio detergente Ultime8 di Shu Uemura; Dal DNA del salmone alla pelle perfetta: il segreto della nuova rigenerazione cutanea; Milano capitale del benessere.

I migliori oli struccanti per una doppia detersione infallibileNell’ultimo periodo non si parla d’altro: al centro dell’attenzione c’è la doppia detersione, una ... msn.com

Creme, sieri e lozioni ultra-idratanti, da sovrapporre per dissetare la pellePer un'idratazione viso profonda serve più di un prodotto. Largo, dunque, a lozioni, sieri, creme e maschere da sovrapporre. Le novità ... amica.it

È in vendita il castello dove visse Dante Alighieri dopo l’esilio Quanto serve per vivere nell'immobile da sogno completamente ristrutturato - facebook.com facebook