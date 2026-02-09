La doppia detersione torna di moda e divide le donne. È un vero tormentone tra chi si prende cura della pelle. Anche le più giovani, come le bambine delle Sephora Kids, la conoscono ormai bene. Le opinioni sono contrastanti: c’è chi la fa regolarmente e chi invece preferisce evitarla. In ogni caso, il tema rimane centrale nelle conversazioni di chi si interessa di bellezza.

È UN TORMENTONE. Non c’è donna o ragazza, a partire dalle Sephora Kids, che non conosca la doppia detersione. Eppure, ancora oggi, la domanda più frequente che ricevo da amiche (e nipoti) è: davvero, non se ne può fare senza? Perché, se da una parte ci sono le beauty addicted di TikTok che di fronte alla skincare coreana si mettono sull’attenti, dall’altra ci sono le “pigre della vecchia guardia” che se ne sottraggono per partito preso, adducendo la scusa del poco tempo a disposizione da dedicare alla routine di bellezza. Prediligendo prodotti “tutto in uno”. Nel mezzo, ci sono quelle – tante – che vogliono saperne di più per fare la scelta giusta. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - La nuova anima minimalista della doppia detersione

Approfondimenti su Sephora Kids

Il James Webb Space Telescope (JWST) ha permesso di esplorare in modo innovativo la protostella HH46, rivelando una realtà più complessa di quanto si pensasse.

La detersione della pelle è il primo passo essenziale nella routine di cura quotidiana, fondamentale per mantenere un aspetto sano e luminoso.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Sta per nascere una nuova anima per raccontare chi siamo davvero. Quello che c’è in ognuno di noi fratelli. Con una sola certezza: ci mettiamo il cuore, ogni giorno. facebook