Domenica In omaggia Gino Paoli e Mara Venier e Teo Mammucari fanno pace | VIDEO

Domenica In ha dedicato un omaggio a Gino Paoli durante la puntata di domenica. In quell'occasione, Mara Venier e Teo Mammucari si sono incontrati e si sono abbracciati in diretta televisiva, segnando un momento di riconciliazione tra i due. L'articolo relativo al fatto è pubblicato su Il Difforme.

Con l'occasione dell'omaggio a Gino Paoli, è tornato il sereno tra Mara Venier e Teo Mammucari a Domenica In, dove si sono abbracciati in diretta Questa puntata diDomenica Inha aperto con undoveroso omaggio a Gino Paoliche ha sancito la pace traMara Venier e Teo Mammucari. I due vengono da due settimane difficili ma adesso sembra che tra di loro sia tornato il sereno. Succede in molte famiglie che dopo screzi e periodi di allontanamento accade una cosa brutto, o appunto un lutto, che fa riavvicinare due persone e potremmo dire che qui è accaduto lo stesso. Perché, come detto dalla stessa conduttrice,per lei Teo è come un fratello. Sulle note diTi lascio una canzoneinizia la puntata diDomenica Ined il dovuto omaggio aGino Paoli,scomparso lo scorso 24 marzo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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