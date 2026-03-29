Detenuto per diversi reati commessi arriva il provvedimento per il rimpatrio di un 35enne
Negli ultimi giorni, la polizia ha rimpatriato un uomo di 35 anni, accusato di aver commesso diversi reati. Il provvedimento riguarda un cittadino straniero considerato socialmente pericoloso. L’operazione si è svolta in conformità alle procedure di rimpatrio previste dalla legge. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalle autorità competenti.
ANCONA – La polizia ha eseguito nei giorni scorsi il rimpatrio di un cittadino straniero ritenuto socialmente pericoloso. L’uomo, un 35enne di origini tunisine, con a carico diversi precedenti per reati in materia di sostanze stupefacenti, reati contro il patrimonio, oltre che rissa, furto, ricettazione e maltrattamenti in famiglia, era detenuto nel carcere dorico: dopo essere stato prelevato dal penitenziario dai poliziotti della Questura di Ancona, l’uomo è stato condotto presso la frontiera aerea e, da lì, rimpatriato. AnconaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Scoperto l'e-commerce della droga: listino prezzi online, recensioni e consegne a domicilio. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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