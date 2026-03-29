Negli ultimi giorni, la polizia ha rimpatriato un uomo di 35 anni, accusato di aver commesso diversi reati. Il provvedimento riguarda un cittadino straniero considerato socialmente pericoloso. L’operazione si è svolta in conformità alle procedure di rimpatrio previste dalla legge. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalle autorità competenti.

ANCONA – La polizia ha eseguito nei giorni scorsi il rimpatrio di un cittadino straniero ritenuto socialmente pericoloso. L’uomo, un 35enne di origini tunisine, con a carico diversi precedenti per reati in materia di sostanze stupefacenti, reati contro il patrimonio, oltre che rissa, furto, ricettazione e maltrattamenti in famiglia, era detenuto nel carcere dorico: dopo essere stato prelevato dal penitenziario dai poliziotti della Questura di Ancona, l’uomo è stato condotto presso la frontiera aerea e, da lì, rimpatriato. AnconaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Scoperto l'e-commerce della droga: listino prezzi online, recensioni e consegne a domicilio. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

© Anconatoday.it - Detenuto per diversi reati commessi, arriva il provvedimento per il rimpatrio di un 35enne

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