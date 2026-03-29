Negli ultimi tempi, le dash cam sono diventate un accessorio molto diffuso tra gli automobilisti. Questo dispositivo, montato sul cruscotto o sul parabrezza, registra video durante la guida e fornisce una prova visiva in caso di incidenti o controversie. La loro presenza aiuta a chiarire le dinamiche di un sinistro e può prevenire truffe assicurative, offrendo una registrazione immediata di quanto accade sulla strada.

Secondo le stime degli analisti ogni anno si contano oltre 400.000 incidenti stradali oggetto di potenziali frodi in Italia. Dietro a quella cifra ci sono storie concrete, alcune quasi incredibili. Come quella portata alla luce a Palermo, dove le indagini dei carabinieri hanno accertato l’esistenza di una vera e propria associazione per delinquere specializzata in frodi alle assicurazioni mediante la simulazione di incidenti stradali con lesioni personali. Lesioni che, in certi casi, non venivano affatto simulate: venivano inferte dai malviventi ai danni di complici disperati in cerca di soldi facili. Tutt’altro che fenomeni isolati, la cronaca ci restituisce quasi quotidianamente non solo notizie di queste truffe ma anche testimonianze dirette sui social di criminali organizzati o semplici «furbetti» smascherati proprio dalle dash cam. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Dash cam: perché è l’accessorio auto del momento (e come ti salva dalle truffe)

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