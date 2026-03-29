Il 29 marzo 2026 a Milano si è tenuto un corso dedicato a giullarate e affabulazioni, con un insegnante d'eccezione. Massimo Navone ha commentato come Dario Fo riuscisse a coinvolgere ogni allievo, insegnando anche tecniche per cambiare la realtà attraverso le sue parole. L'evento ha attirato numerosi partecipanti interessati alle pratiche del teatro e della narrazione orale.

Milano, 29 marzo 2026 – Argomento del corso: giullarate e affabulazioni. Mica male. Figurarsi poi se l’insegnante è un certo Dario Fo. Che per un paio di stagioni in Paolo Grassi si divertì parecchio a trasmettere il proprio teatro ai ragazzi. E a portarli sul palco. Da Avignone al Piccolo. Merito di Massimo Navone, all’epoca direttore della Civica (20112015). Lunga e ramificata la collaborazione fra il regista ligure e il premio Nobel. Come lunghe furono le passeggiate dei due ogni mattina verso l’accademia. Chiacchiere in libertà. Prima di firmare insieme “Storia di Qu“, presentato allo Studio nel palinsesto di Expo. I cento anni di Dario Fo: radicale, geniale, papà. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Dario Fo, il grande maestro. Parola di Massimo Navone: “Riusciva a stimolare ogni allievo. Insegnò come cambiare la realtà”

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