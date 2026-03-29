Il passaggio dalla giornata lavorativa al tempo libero porta con sé l’attesa di temperature più miti e di un cambio di abbigliamento. Mentre si spera di poter abbandonare giacche e maglioni, bisogna comunque confrontarsi con le condizioni attuali, che richiedono ancora abiti più pesanti. La transizione tra le stagioni si presenta come un momento di pazienza, prima di poter sfoggiare T-shirt e sandali.

V oce del verbo: pazientare. In attesa di poter finalmente dire addio a giacche e maglioni, per dedicarsi esclusivamente a T-shirt e sandali, occorre fare i conti con la realtà. Senza disperarsi troppo. Gli stivaletti donna primaverili, infatti, sono pronti a risollevare l’umore – e lo stile – delle prossime settimane. Strategie per sembrare più alte: 5 trucchi di stile e outfit intelligenti che slanciano la silhouette X Di pelle o scamosciati, monocromatici o animalier, rasoterra o con tacco kitten, gli ankle boots della primavera si confermano le calzature più versatili e sofisticate del guardaroba. Dall’ufficio alla sera, insieme a jeans, pantaloni sartoriali e gonne ampie, gli stivaletti da donna primaverili traghettano con eleganza verso la bella stagione. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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