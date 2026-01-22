Le scarpe sono un elemento essenziale per completare ogni look, dall’ufficio alla sera. In questa stagione fredda, le It Shoes rappresentano una scelta equilibrata tra stile e comfort, offrendo praticità senza rinunciare all’estetica. Ideali per affrontare le giornate più frenetiche, queste calzature uniscono funzionalità e design sobrio, rendendole un’opzione versatile e sempre adatta alle esigenze di ogni momento.

Nell' Inverno 202526, infatti, i boots più sofisticati e versatili vantano un gambale alto e strutturato ma un'eleganza rasoterra. Tra ispirazione equestre, stile biker e minimalismo elevato, non occorreranno centimetri extra per farsi notare. Insieme a longuette, tubini e pantaloni a palazzo, è tempo di innamorarsi degli stivali alti da donna senza tacco.

© Iodonna.it - Perfetti dall'ufficio alla sera

