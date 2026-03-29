Nel novembre scorso, una giovane di vent’anni della provincia di Frosinone ha subito un grave incidente stradale. L’evento ha avuto un impatto significativo sulla sua vita, portandola a un percorso di recupero presso l’ospedale ‘Spaziani’. I medici e il personale sanitario hanno assistito Elisa durante le fasi di cura e riabilitazione, contribuendo alla sua lenta ripresa.

Per settimane ha lottato tra la vita e la morte. In più occasioni le equipe sanitarie sono intervenute con tempestività e competenza per stabilizzarla e garantirle le migliori possibilità di recupero FrosinoneToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Colleferro, restarono coinvolte in un incidente in A1. Alessandra e Mariagiovanna ringraziano la Polizia ed i medici Discoteca abusiva travestita da bar. Sequestrato noto locale. Venduti biglietti oltre la capienza Ora legale 2026: da questa notte cambia l’ora. Ecco perché si spostano le lancette . 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

© Frosinonetoday.it - Dal drammatico incidente alla rinascita, la storia di Elisa e il grazie ai medici dell’ospedale ‘Spaziani’

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