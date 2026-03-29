Dal drammatico incidente alla rinascita la storia di Elisa e il grazie ai medici dell’ospedale ‘Spaziani’
Nel novembre scorso, una giovane di vent’anni della provincia di Frosinone ha subito un grave incidente stradale. L’evento ha avuto un impatto significativo sulla sua vita, portandola a un percorso di recupero presso l’ospedale ‘Spaziani’. I medici e il personale sanitario hanno assistito Elisa durante le fasi di cura e riabilitazione, contribuendo alla sua lenta ripresa.
Per settimane ha lottato tra la vita e la morte. In più occasioni le equipe sanitarie sono intervenute con tempestività e competenza per stabilizzarla e garantirle le migliori possibilità di recupero FrosinoneToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Colleferro, restarono coinvolte in un incidente in A1. Alessandra e Mariagiovanna ringraziano la Polizia ed i medici Discoteca abusiva travestita da bar. Sequestrato noto locale. Venduti biglietti oltre la capienza Ora legale 2026: da questa notte cambia l’ora. Ecco perché si spostano le lancette . 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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