A pochi giorni dall'inizio della stagione estiva, è stato inaugurato un nuovo ristorante a Marina di Ravenna, specializzato in cucina tradizionale e piatti di pesce locale cotti alla brace. L'apertura si inserisce nell'offerta gastronomica della zona, offrendo piatti che valorizzano la materia prima del territorio. La gestione punta sulla qualità degli ingredienti e sulla preparazione alla brace.

Il taglio del nastro su un nuovo locale, a poche settimane dall'apertura ufficiale della stagione estiva, arricchisce l'offerta gastronomica di Marina di Ravenna. All'interno dello stabilimento Marina Bay Experience, dal 19 marzo la cucina si è allargata grazie all'apertura di La Lesca, il nuovo “figlioccio” dei titolari de I Fanti, ristorante che ha abbracciato la cucina fusion e dell'osteria La Bresa, affacciata invece sulla strada del lungomare in viale delle Nazioni. “Per noi l'apertura di questo locale è una prosecuzione del progetto nato con l'osteria – racconta il titolare Michael Landini –. E che ci permette, ancora una volta, di ridare centralità alla cucina semplice del territorio e puntare su prodotti locali senza l'ambizione di guardare altrove. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

© Ravennatoday.it - Cucina tradizionale e pescato di zona, il nuovo ristorante che punta sulla brace: "Valorizzeremo la materia prima"

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