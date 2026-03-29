Durante l’amichevole contro il Messico, il tecnico portoghese ha deciso di sostituire l’allenatore al termine del primo tempo, senza che si siano verificati momenti particolarmente brillanti o conclusivi durante la sua gestione in campo. La partita si è svolta nella notte italiana e si è conclusa senza segnali di particolare efficacia da parte della squadra sotto la sua guida.

Conceicao stecca nel test in vista del mondiale contro il Messico e viene sostituito al termine del primo tempo. Cosa è successo nella notte italiana. Nella notte italiana è andato in scena l’atteso test internazionale tra Messico e Portogallo. La vibrante sfida, molto utile per preparare al meglio l’imminente competizione mondiale, si è chiusa sul risultato di 0-0. Tra i protagonisti schierati dall’inizio sul campo c’era anche Francisco Conceicao, pronto a mettersi in mostra nei 90 minuti. Il giocatore bianconero è partito titolare nella formazione lusitana, ma la sua prestazione è risultata nettamente al di sotto delle attese. Il talento non è mai riuscito a incidere, faticando a trovare la posizione e il ritmo per impensierire la solida retroguardia avversaria per tutta la prima frazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Conceicao non brilla col Portogallo: 45 minuti in casa del Messico senza lampi. Cosa è successo nella notte italiana

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