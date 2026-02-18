Bambino col cuore bruciato la notizia dall’ospedale | cosa è successo nella notte!
Domenico, il bambino di due anni e mezzo ricoverato all’ospedale Monaldi di Napoli, ha subito un grave incidente che ha causato bruciature al cuore, secondo quanto riferiscono i medici. La notte scorsa, il piccolo è stato trasferito d’urgenza in ospedale anche se non era in cima alla lista di attesa per un trapianto di cuore. Un dettaglio che preoccupa i sanitari, poiché il suo stato è critico e richiede interventi immediati.
Domenico, il bambino di due anni e mezzo, ricoverato all’ospedale Monaldi di Napoli, non risultava primo nella lista d’attesa per il trapianto di cuore. Sarebbe salito al primo posto solo nel caso di un donatore con gruppo sanguigno B, lo stesso del piccolo paziente. L’organo reso disponibile, invece, proveniva da un bambino di tre anni deceduto per leucemia, con gruppo 0 Rh positivo. La compatibilità è stata quindi considerata solo parziale, incidendo sull’ordine delle priorità previsto per l’assegnazione. Il caso: bimbo ricoverato al Monaldi e cuore disponibile con gruppo diverso. In base alla graduatoria nazionale, il paziente seguito a Napoli risultava quarto tra i candidati valutati per quel cuore, proprio perché non pienamente compatibile sul piano ematico. 🔗 Leggi su Tvzap.it
Bambino col cuore bruciato, la notizia dall’ospedale: è successo nella notteUn bambino di pochi anni ha subito un grave incidente durante la notte, a causa di un incendio che ha coinvolto la sua abitazione.
Bambino con cuore bruciato, la notizia è arrivata nella notte
