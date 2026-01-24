Piazzale Serventi i residenti | Partecipazione solo sulla carta le decisioni vanno avanti senza ascolto

I residenti di Piazzale Serventi e delle zone limitrofe dell’Oltretorrente esprimono dubbi sulla reale partecipazione nel percorso “Il Giardino Ritrovato”. Secondo loro, le decisioni vengono prese senza un effettivo ascolto delle esigenze della comunità, suscitando la sensazione che il coinvolgimento sia solo formale. La richiesta è di una maggiore trasparenza e di un confronto più diretto con le istituzioni coinvolte nel progetto.

I residenti delle aree limitrofe dell’Oltretorrente tornano a farsi sentire per chiedere chiarezza e rispetto all’interno del percorso partecipativo “Il Giardino Ritrovato” I residenti di Piazzale Serventi e delle aree limitrofe dell’Oltretorrente tornano a farsi sentire per chiedere chiarezza e rispetto all’interno del percorso partecipativo “Il Giardino Ritrovato”. A distanza di quasi due mesi dall’incontro pubblico di fine novembre, alla presenza di cinque Assessori, durante il quale erano state sollevate numerose criticità e rispetto alle quali era stato promesso ascolto, sul portale Parma Partecipa non risultano ancora pubblicati né gli esiti dell’incontro, né una restituzione ufficiale delle osservazioni emerse.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Ubaldi: "Per Piazzale Serventi si trovi una soluzione alternativa e si ascoltino davvero i cittadini"Ubaldi evidenzia l’importanza di trovare una soluzione alternativa per Piazzale Serventi, ascoltando le reali esigenze dei cittadini.

