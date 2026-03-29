classifica definitiva dei migliori film di stanley kubrick

E' stata pubblicata la classifica definitiva dei film di Stanley Kubrick, considerati alcuni tra i più grandi capolavori del cinema. La lista include le sue opere più note e influenti, riconosciute per il loro stile e la loro tecnica. La selezione rappresenta una panoramica completa della produzione dell’autore, apprezzata da critici e appassionati del settore.

Classificare i film di Stanley Kubrick sapeva di missione impossibile, visto che sono tutti capolavori, ma ne valeva la pena. Kubrick ci ha lasciati prima dell’uscita del suo ultimo film: è morto nel 1999, subito dopo aver presentato Eyes Wide Shut, ma prima che arrivasse nelle sale. La sua scomparsa confermò ciò che accade ai grandi artisti: l’opera li sopravvive. Ancora oggi il suo nome ricorre sulle labbra di cinefili, aspiranti registi e professionisti del settore. E se certi paragoni non hanno molto senso ( Christopher Nolan non sta davvero seguendo gli stessi temi, non usa le stesse tecniche ne ha la stessa sensibilità) rivelano comunque quanto sia facile definire il regista newyorkese, poi naturalizzato inglese, attraverso contrasti e confronti. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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