Civitavecchia Alzheimer e sfide quotidiane | incontro in diretta dalla Casa di Riposo Flaminia Domus

Martedì 31 marzo alle 15.30, una trasmissione in diretta dalla Casa di Riposo Flaminia Domus di Civitavecchia affronterà il tema dell’Alzheimer e delle difficoltà quotidiane legate a questa condizione. La giornalista D.ssa Vanessa Seffer condurrà l’evento, che si concentrerà su aspetti pratici e vissuti delle persone coinvolte. L’appuntamento si svolgerà nell’ambito della trasmissione Medicina a Km 0.

Martedì 31 marzo alle 15.30, la giornalista D.ssa Vanessa Seffer condurrà la trasmissione Medicina a Km 0 direttamente dalla Casa di Riposo Flaminia Domus di Civitavecchia, dedicata al tema “Alzheimer e sfide quotidiane”. La malattia di Alzheimer è una forma degenerativa e progressiva di demenza, la più comune negli anziani, che provoca declino cognitivo, perdita di memoria – soprattutto a breve termine – disorientamento e cambiamenti comportamentali. Tradizionalmente associata a chi ha più di 65 anni, oggi si osservano forme più precoci che colpiscono persone tra i 30 e i 60 anni, con sintomi simili ma a esordio più giovane. La diagnosi tempestiva è cruciale per una gestione efficace, anche se al momento non esiste una cura definitiva. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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