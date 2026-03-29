I carabinieri di Priverno, insieme al personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro e del NAS di Latina, hanno condotto un'ispezione che ha portato alla scoperta di cinque lavoratori irregolari e di un menù privo di informazioni. Durante il controllo, sono state contestate sanzioni per un totale di 20.000 euro.

Nella giornata di ieri, i carabinieri della stazione di Priverno, insieme al personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro e del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Latina, hanno effettuato un controllo mirato alla verifica delle condizioni di sicurezza sia sul lavoro sia in ambito alimentare. Durante l’ispezione, svolta presso un esercizio commerciale locale attivo nella somministrazione di cibi e bevande, è stato denunciato a piede libero il titolare, un uomo di 53 anni. Gli accertamenti hanno fatto emergere diverse irregolarità: in particolare, è stata riscontrata la presenza di cinque lavoratori non regolarmente assunti, in quanto privi della comunicazione obbligatoria di avvio dell’attività lavorativa. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

© Latinatoday.it - Cinque lavoratori irregolari e menù privo di informazioni. Maxi multa da 20.000 euro

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