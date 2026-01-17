Lavoratori irregolari e criticità nelle dotazioni di sicurezza | maxi multa a un locale notturno

Nella serata di ieri, ad Ancona, sono stati condotti controlli presso un locale notturno da parte di polizia, Ispettorato del lavoro, vigili del fuoco e Ast Ancona. Durante l’ispezione sono state riscontrate irregolarità riguardanti la presenza di lavoratori irregolari e criticità nelle dotazioni di sicurezza. L’intervento ha portato a una significativa sanzione amministrativa, evidenziando l’importanza di rispettare le normative in materia di sicurezza e lavoro.

Tre persone che prestavano servizio non erano regolarmente assunte. Riscontrati inoltre problemi nel sistema di esodo dalla struttura per carenza di segnaletica e illuminazione e due uscite di sicurezza parzialmente bloccate da un chiavistello ANCONA - Nella serata di ieri, la polizia dorica, congiuntamente a personale dell’Ispettorato territoriale del lavoro di Ancona, dei vigili del fuoco e dell’Ast Ancona, ha effettuato un controllo amministrativo in un noto locale notturno della provincia, riscontrando diverse irregolarità. L’Ispettorato del lavoro ha accertato la presenza di tre lavoratori del locale che non erano stati regolarmente assunti, infrazione che ha portato alla stesura di un verbale e una multa pari a circa 7. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

