Venerdì sera si è verificato un incidente stradale a Sermoneta, coinvolgendo un'auto e un camion. La giovane conducente dell'auto, Chiara Tenore, di 22 anni, è deceduta sul luogo dell'incidente. Il sindaco della zona ha espresso il dolore della comunità per la perdita. La vittima era alla guida dell'auto coinvolta nello scontro, che si è verificato in prossimità di una strada locale.

Venerdì sera il dramma. Chiara Tenore non c'è più, spazzata via in pochi istanti da un incidente stradale tra la sua auto e un camion. La giovane ha perso la vita nella zona industriale di Sermoneta: al suo fianco il cognato di 39 anni, in gravi condizioni. Dolore e cordoglio nella comunità. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

© Latinatoday.it - Chiara Tenore morta a 22 anni in un incidente. Il sindaco Giovannoli: “Dolore di tutta Sermoneta”

Articoli correlati

Incidente a Sermoneta, morta Chiara Tenore: l’impatto all’incrocio non lascia scampo, grave il cognatoIncidente a Sermoneta: cosa è successo all’incrocio tra via della Tecnica e via Fontana Murata Un impatto violentissimo, poi la tragedia.

Tutto quello che riguarda Chiara Tenore

Temi più discussi: Chiara Tenore morta a 22 anni in un incidente. Il sindaco Giovannoli: Dolore di tutta Sermoneta; Chiara si schianta contro un camion e muore a soli 22 anni: gravissimo il cognato in auto con lei; SCONTRO VIOLENTO TRA AUTO E CAMION: MUORE A 23 ANNI CHIARA TENORE; SERMONETA | Incidente tra auto e camion nell’area industriale: muore la 23enne Chiara Tenore, grave il passeggero.

Chiara si schianta contro un camion e muore a soli 22 anni: gravissimo il cognato in auto con leiL'incidente è avvenuto a Sermoneta (Latina), nella zona industriale. Le autorità stanno ancora ricostruendo la dinamica del sinistro ... today.it

È Chiara Tenore la 22enne morta nell’incidente tra auto e camion a Sermoneta, gravissimo il cognatoIncidente tra auto e camion a Sermoneta venerdì scorso 27 marzo, Chiara tenore è morta a 22 anni, gravissimo suo cognato ... fanpage.it

Ci scrive la sorella di Chiara Tenore, la giovane di 22 anni morta in un incidente stradale pochi giorni fa: “Volevamo ringraziare il comune, la provincia e la ditta appaltatrice della strada per aver “esposto bene” la segnaletica orizzontale e verticale necessaria - facebook.com facebook