Questa sera, domenica 29 marzo 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda il leggendario Chi vuol essere milionario? con una formula inedita a livello mondiale e si trasforma in “Chi vuol essere milionario – Il Torneo”, che promette di regalare ancora più suspense ed emozioni. Alla guida del game show ci sarà sempre Gerry Scotti, che lo ha condotto fin dalla sua prima edizione italiana, nel 2000, e proprio per questo è entrato nel Guinness World Records per il maggior numero di puntate presentate al mondo. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. In questa nuova edizione a torneo, in onda per la prima volta in assoluto su Canale 5, verranno introdotte nel format alcune novità che cambieranno le regole del gioco. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Chi vuol essere milionario – Il torneo: le anticipazioni della puntata di oggi, 29 marzo

Articoli correlati

Chi vuol essere milionario – Il torneo: le anticipazioni della puntata di oggi, 1 marzoQuesta sera, domenica 1 marzo 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda il leggendario Chi vuol essere milionario? con una formula inedita a...

Chi vuol essere milionario – Il torneo: le anticipazioni della puntata di oggi, 8 marzoQuesta sera, domenica 8 marzo 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda il leggendario Chi vuol essere milionario? con una formula inedita a...

Una selezione di notizie su Chi vuol

Temi più discussi: Chi vuol essere milionario, puntata 22 marzo: ecco chi ha vinto; Chi vuol essere milionario, la disoccupata Leyla sbanca: vincita clamorosa, Gerry Scotti incredulo (ma ha un grande rimpianto); Chi vuol essere milionario, le pagelle del 22 marzo: Gerry Scotti tira la corda (5), Leyla nuova eroina (9); Pisa, vince 300mila euro da Gerry Scotti: chi è Leyla, la campionessa di Chi vuol essere milionario.

Chi vuol essere milionario, la disoccupata Leyla sbanca: vincita clamorosa, Gerry Scotti incredulo (ma ha un grande rimpianto)Nella puntata del 22 marzo di Chi vuol essere milionario, la ricercatrice disoccupata Leyla incanta il pubblico e diventa la nuova campionessa sfiorando il milione. libero.it

Chi vuol essere Milionario – Il Torneo, le anticipazioni del 29 marzoDomenica 29 marzo torna Gerry Scotti con una nuova puntata di Chi vuol essere Milionario-Il Torneo: le anticipazioni della puntata in onda su Canale5 ... dilei.it

Il fango gettato è sempre sotto le unghie di chi vuol apparire pulito. #padriinmovimento - facebook.com facebook

Per chi vuol fare il drittone del venerdì notte: subito dopo alle 3.30 c'è anche San Antonio-LA Clippers x.com