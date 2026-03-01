Chi vuol essere milionario – Il torneo | le anticipazioni della puntata di oggi 1 marzo

Questa sera, domenica 1 marzo 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda il leggendario Chi vuol essere milionario? con una formula inedita a livello mondiale e si trasforma in “Chi vuol essere milionario – Il Torneo”, che promette di regalare ancora più suspense ed emozioni. Alla guida del game show ci sarà sempre Gerry Scotti, che lo ha condotto fin dalla sua prima edizione italiana, nel 2000, e proprio per questo è entrato nel Guinness World Records per il maggior numero di puntate presentate al mondo. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. In questa nuova edizione a torneo, in onda per la prima volta in assoluto su Canale 5, verranno introdotte nel format alcune novità che cambieranno le regole del gioco. 🔗 Leggi su Tpi.it

