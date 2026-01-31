Chi sono i genitori di Pino Strabioli | Mamma era depressa e papà un traditore

Pino Strabioli rivela alcuni dettagli sulla sua infanzia durante la trasmissione di oggi. L’attore e conduttore ha parlato dei suoi genitori, anche se non ha mai detto i loro nomi. Ha spiegato che sua madre era depressa e suo padre un traditore. Parole dure, ma sincere, che mostrano un lato più intimo e personale della sua vita.

Dei genitori di Pino Strabioli non si conoscono i nomi ma l’attore, regista e conduttore ha ricordato la sua infanzia svelando i dettagli del rapporto che aveva con loro nella puntata di Ciao Maschio in onda oggi, sabato 31 gennaio 2026. Insieme a Nunzia De Girolamo, torna indietro nel tempo ripercorrendo quella che è stata la sua infanzia. Pino Strabioli è cresciuto con i genitori ed era legatissimo alla mamma. Strabioli svela di non aver avuto amici da piccolo, di aver visto il mondo andare avanti mentre lui restava a casa con la mamma. Strabioli, infatti, svela che, all’epoca, la mamma era leggermente depressa. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Pino Strabioli racconta il suo passato in un’intervista.

Pasquale Carlomagno e Maria Messenio, chi erano i genitori di Claudio trovati morti ad Anguillara Sabazia. L'ultimo messaggio: «Scusate per quello che ha fatto nostro figlio»Pasquale Carlomagno e Maria Messenio sono stati trovati nella loro villetta, impiccati nella giornata di sabato. Erano i genitori di Claudio Carlomagno, arrestato con l'accusa di ... leggo.it

Chi sono i genitori di Pino Strabioli/ Mia madre era leggermente depressa, di mio padre ricordo…Pino Strabioli ricorda la sua infanzia e parla del rapporto che aveva con i genitori svelando dettagli inediti. ilsussidiario.net

Pino Strabioli racconta un episodio doloroso della sua infanzia: da bambino accompagnò il padre da un’altra donna e lo aspettò per un’ora fuori casa. “Capivo che stava succedendo qualcosa che non dovevo sapere”. I suoi occhi avevano osservato troppo pr - facebook.com facebook

Pino Strabioli: "AVevo quattro anni, mio padre andava con le donne e mi faceva aspettare fuori dalla porta" x.com