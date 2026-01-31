Chi sono i genitori di Pino Strabioli | Mamma era depressa e papà un traditore

Pino Strabioli rivela alcuni dettagli sulla sua infanzia durante la trasmissione di oggi. L’attore e conduttore ha parlato dei suoi genitori, anche se non ha mai detto i loro nomi. Ha spiegato che sua madre era depressa e suo padre un traditore. Parole dure, ma sincere, che mostrano un lato più intimo e personale della sua vita.

Dei  genitori di Pino Strabioli  non si conoscono i nomi ma l’attore, regista e conduttore ha ricordato la sua infanzia svelando i dettagli del rapporto che aveva con loro nella puntata di Ciao Maschio in onda oggi, sabato 31 gennaio 2026. Insieme a Nunzia De Girolamo, torna indietro nel tempo ripercorrendo quella che è stata la sua infanzia. Pino Strabioli è cresciuto con i genitori ed era legatissimo alla mamma. Strabioli svela di non aver avuto amici da piccolo, di aver visto il mondo andare avanti mentre lui restava a casa con la mamma. Strabioli, infatti, svela che, all’epoca, la mamma era leggermente depressa. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

