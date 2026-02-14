Chi sono i genitori di Marina La Rosa | Avevo 4 anni quando si sono separati ho imparato a conoscere mio padre da adulta
I genitori di Marina La Rosa si sono separati quando lei aveva solo quattro anni, e questa vicenda ha segnato profondamente la sua infanzia. Da adulta, ha iniziato a conoscere meglio suo padre, scoprendo dettagli che le erano sfuggiti da bambina. Ricorda di non aver mai visto i due insieme in casa e di aver vissuto senza un’immagine chiara di come fosse la vita con entrambi i genitori presenti.
La separazione dei suoi genitori Marina La Rosa la ricorda da sempre, era così piccola che non ha un’immagine della madre e del padre insieme e a casa. “Quando sei bambina e quando sei piccola non hai gli strumenti per comprendere del tutto la situazione. Anche adesso che io sono madre e i miei figli tornano dalla scuola e mi raccontano qualcosa io prendo sempre tutto con le pinze.” è così che la storica ex gieffina spiega che il suo pensiero sul padre sempre assente nella sua vita è cambiato quando è diventata una donna adulta. “Noi siamo una famiglia numerosa e loro si lasciano ma io non li ricordo insieme ero piccola non ho il ricordo di loro due in casa ma mio padre l’ho frequentato fino a quando ero adolescente” poi lui è sparito. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
