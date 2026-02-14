I genitori di Marina La Rosa si sono separati quando lei aveva solo quattro anni, e questa vicenda ha segnato profondamente la sua infanzia. Da adulta, ha iniziato a conoscere meglio suo padre, scoprendo dettagli che le erano sfuggiti da bambina. Ricorda di non aver mai visto i due insieme in casa e di aver vissuto senza un’immagine chiara di come fosse la vita con entrambi i genitori presenti.

La separazione dei suoi genitori Marina La Rosa la ricorda da sempre, era così piccola che non ha un’immagine della madre e del padre insieme e a casa. “Quando sei bambina e quando sei piccola non hai gli strumenti per comprendere del tutto la situazione. Anche adesso che io sono madre e i miei figli tornano dalla scuola e mi raccontano qualcosa io prendo sempre tutto con le pinze.” è così che la storica ex gieffina spiega che il suo pensiero sul padre sempre assente nella sua vita è cambiato quando è diventata una donna adulta. “Noi siamo una famiglia numerosa e loro si lasciano ma io non li ricordo insieme ero piccola non ho il ricordo di loro due in casa ma mio padre l’ho frequentato fino a quando ero adolescente” poi lui è sparito. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono i genitori di Marina La Rosa: “Avevo 4 anni quando si sono separati, ho imparato a conoscere mio padre da adulta”

Gianni Sperti, noto volto del mondo dello spettacolo, ha condiviso pubblicamente il suo dolore per la perdita del padre, Gino, nel 2020.

De Winter racconta i primi giorni alla Juventus, ammette di essersi sentito perso all’inizio.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Famiglia nel bosco: storia, cosa è successo e le ultime notizie; Per Bad Bunny la famiglia è tutto, ma chi sono e cosa fanno i suoi genitori e i due fratelli?; Più è basso il livello d’istruzione dei genitori, più i figli rinunciano alla prospettiva dell’università (di Skuola.net); Ocse, il 79% degli under 30 italiani vive ancora con i genitori.

Samuele e Mascia, genitori di Saul Nanni/ Fanno i medici ma mi hanno lasciato liberoChi sono Samuele e Mascia, genitori di Saul Nanni: entrambi medici, non hanno mai spinto affinché seguisse la loro strada ... ilsussidiario.net

Chi sono Vinciane Stucky e Michel Pidoux, i genitori di Trystan morto a Crans-MontanaChi sono Vinciane Stucky e Michel Pidoux, genitori di Trystan, morto nella tragedia di Crans-Montana: cosa sappiamo. donnaglamour.it

Chi sono questi tre ragazzi: vogliamo solo risposte sbagliate facebook

Chi sono i cinque atleti più pagati alle #Olimpiadi invernali: quattro (e mezzo) sono americani x.com