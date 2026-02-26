Movida | Il centro non diventi un dormitorio si riapra il tavolo in prefettura

Confcommercio sollecita la ripresa di un tavolo di confronto in prefettura per trovare un equilibrio tra attività commerciali e abitanti nel cuore di Brindisi. La richiesta nasce dalla volontà di riattivare un dialogo che possa contribuire a regolamentare la movida e garantire una convivenza più serena tra esercenti e residenti. La questione resta al centro del dibattito locale.

BRINDISI - Confcommercio chiede la riattivazione di un tavolo di mediazione in prefettura, nella difficilissima ricerca di un punto di incontro fra gli esercenti e i residenti del centro di Brindisi. L'associazione dei consumatori, rappresentata dal direttore Mimmo Consales, ha preso parte alla.