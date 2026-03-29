Venerdì 27, presso il santuario della Madonna della Rocca, i carabinieri di Cento si sono radunati per partecipare alla cerimonia del precetto pasquale. L’evento ha visto coinvolti numerosi appartenenti all’Arma, che hanno preso parte alla funzione religiosa in un contesto di devozione collettiva. La celebrazione ha rappresentato un momento di riflessione e spiritualità per i presenti.

Nella suggestiva cornice del santuario della Madonna della Rocca, i carabinieri di Cento si sono riuniti venerdì 27 per la celebrazione del tradizionale precetto pasquale. Un momento di spiritualità e raccoglimento che, come ogni anno, rappresenta per i militari dell’Arma un’occasione di riconciliazione e rinnovo dell’impegno al servizio delle istituzioni e della collettività. La funzione religiosa è stata officiata da don Giuseppe Grigolon (già cappellano militare), il quale, durante l'omelia, ha voluto rendere omaggio al quotidiano e silenzioso sacrificio dei carabinieri a favore della società. Il celebrante ha rivolto un invito... 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

© Ferraratoday.it - Celebrazione del precetto pasquale: i carabinieri riuniti in un momento di spiritualità

Articoli correlati

Precetto pasquale interforze a Sondrio, celebrazione con autorità civili e militariGiovedì mattina, nella Collegiata dei Santi Gervasio e Protasio di Sondrio, si è svolta la celebrazione del Precetto pasquale interforze,...

Una raccolta di contenuti su Celebrazione del precetto pasquale i...

Temi più discussi: La Polizia di Stato prende parte alla celebrazione del Precetto pasquale a Bolzano; In Basilica la celebrazione del precetto pasquale delle Forze Armate; A Napoli la celebrazione del precetto pasquale interforze; La Giunta Regionale.

Precetto pasquale interforze, Sant’Andrea gremita: «La via del dialogo superi le contrapposizioni»MANTOVA – Basilica di Sant’Andrea gremita ieri mattina per il precetto pasquale interforze, alla presenza di militari, forze dell’ordine e servitori dello ... vocedimantova.it

A Napoli la celebrazione del precetto pasquale interforzeCelebrazione del Precetto Pasquale Interforze, ieri, nella Basilica Reale Pontificia di San Francesco di Paola, il tradizionale momento di incontro spirituale che riunisce ogni anno le rappresentanze ... ansa.it

Da Piazza San Pietro, Celebrazione della Domenica delle Palme e della Passione del Signore presieduta da Papa Leone XIV. - facebook.com facebook

Il consigliere comunale @MatteoSenno ha preso parte questa mattina alla celebrazione del Precetto pasquale nella Chiesa di Carpenedo. Alla cerimonia erano presenti anche l’assessore alla Promozione del territorio @plmr543 e il presidente della Muni x.com