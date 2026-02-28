Gattile Vignali FI | Animali in sovrannumero e altre criticità Il Comune | Già avviati degli interventi

Le autorità sanitarie hanno segnalato gravi criticità nella gestione del gattile di Cesena, secondo quanto riferito da Pietro Vignali, presidente del gruppo Forza Italia nell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna. Il Comune ha risposto affermando di aver già avviato alcuni interventi per affrontare la situazione. Vignali ha denunciato un sovrannumero di animali e altre problematiche legate alla struttura.

“Le autorità sanitarie hanno rilevato gravi criticità nella gestione del gattile di Cesena". Ad annunciarlo è Pietro Vignali, presidente del gruppo Forza Italia nell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna. “Il verbale redatto a seguito dell’ultima ispezione ufficiale effettuata dall'Ausl sulla. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Sanità, Vignali (FI) denuncia: "A Ferrara gravi criticità nei tempi delle liste d'attesa". I dati“La situazione delle liste d’attesa a Ferrara è molto critica con tempi per ricevere alcune delle prestazioni prenotate di svariati mesi, anche oltre...