CdS – c’è un altro top club di Premier che lo vuole

Secondo quanto riportato dal Corriere, il futuro di Sandro Tonali potrebbe essere in Premier League, ma non più con il Newcastle. La notizia ha suscitato commenti sui social network e si aggiunge a quanto già circolato in merito a possibili interessi di altri club di alto livello nel giocatore. Al momento, non ci sono conferme ufficiali riguardo a trattative o accordi conclusi.

2026-03-29 19:06:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dal Corriere: Il futuro di Sandro Tonali potrebbe essere ancora in Premier League, ma lontano dal Newcastle. Il centrocampista italiano è infatti finito nel mirino del Manchester City, pronto a muoversi con decisione per rinforzare la propria mediana. Manchester City su Tonali, ma la trattativa è complessa. Il club allenato da Pep Guardiola starebbe preparando una vera e propria rivoluzione a centrocampo, considerando le possibili uscite di Rodri e Bernardo Silva. Tra i principali obiettivi c’è proprio Tonali, ritenuto il profilo ideale per qualità e prospettiva. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - CdS – c’è un altro top club di Premier che lo vuole Articoli correlati Leggi anche: Guehi, altro che Juventus: ufficiale il trasferimento in questo club di Premier League Fabregas mister emergente pronto per top club: altro che risultatismoL’estate in Versilia (di cui abbiamo parlato nel precedente articolo, qui nel nostro blog) ha regalato un’immagine che racconta più di mille parole. She gave up her career for him but got kicked out! Now she marries a young CEO! Tutto quello che riguarda CdS c'è un altro top club di Premier... Temi più discussi: Nel weekend allo Stadio di Nocera con il CDS DI CORSA e la Riunione Regionale Giovanile; Iscriviti alla newsletter di Cds, ogni mattina il riepilogo di tutte le top news più recenti; CdS – Inter, in estate si torna in montagna ma c’è una novità rispetto al passato; CdS - Difesa Inter, è un rebus: torna il nome di Leoni, due addii sicuri. CdS: Il sogno americano passa da Bergamo, i precedenti con gli azzurri in cittàInevitabilmente, non si parla d'altro: oggi c'è la decisiva sfida semifinale tra Italia e Irlanda del Nord, chi vince sogna ancora il ... calcioatalanta.it CdS - Vicario-Inter? C'è un problema di budget: nerazzurri su un altro nome (come la Juve)Il nome di Guglielmo Vicario continua ad essere accostato all'Inter, ma secondo il Corriere dello Sport ci sarebbe un intoppo riguardo al possibile approdo in nerazzurro. Il budget destinato al rinfor ... msn.com CdS - #CarlosAugusto- #Inter, per ora c'è distanza sul rinnovo: spunta la #Roma. Possibile intreccio con #Koné x.com Lewis Floyd Henry. . Ease The Pain Lewis Floyd Henry 28/03/2026 Hastings Signed cd's available here http://lewisfloydhenry.bigcartel.com/product/is-it-nothing-to-you-all-ye-that-pass-by smart link here https://ditto.fm/b0y3elv T-shirts - Cds - Artwork https://l - facebook.com facebook