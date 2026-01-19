Il difensore Guehi ha ufficialmente firmato per un club della Premier League, confermando il suo trasferimento. Questa operazione rappresenta un passo importante nella sua carriera e segna un cambiamento rispetto alle voci che lo vedevano vicino alla Juventus. La nuova squadra potrà contare sulle sue qualità difensive, mentre i tifosi seguiranno con interesse il suo percorso nel campionato inglese.

Guehi, altro che Juventus: il difensore ha firmato per questo club di Premier League. Ufficiale il trasferimento del difensore dal Crystal Palace. Il Manchester City ha ufficializzato l’arrivo di Marc Guéhi, mettendo fine a una delle telenovele di mercato più seguite in Inghilterra. Il difensore centrale, che in passato era stato monitorato con attenzione anche dalla Juventus per rinforzare il reparto arretrato, lascia il Crystal Palace per unirsi alla corte di Pep Guardiola in un’operazione lampo dettata dall’emergenza infortuni che ha colpito i Citizens. I dettagli dell’accordo e la durata del contratto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Guehi, altro che Juventus: ufficiale il trasferimento in questo club di Premier League

Leggi anche: Guehi Inter, l’allarme lanciato dall’Inghilterra: quel top club della Premier League ci riproverà in estate!

Leggi anche: Mancini, altro che Juventus: l’ex ct è a un passo da questo club. L’allenatore pronto a ripartire

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Mercato Juventus, accelerata dopo il ko di Cagliari per Jean-Philippe Mateta - A chiarire le condizioni è stato l’allenatore dei londinesi, Oliver Glasner, dopo la cessione di Marc Guehi al Manchester City ... msn.com