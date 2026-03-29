A Firenze, trovare sconti sugli immobili si rivela difficile, con alcuni quartieri ancora aperti alle trattative. Mentre nel resto del paese il mercato immobiliare segnala un riequilibrio tra domanda e offerta, la città si distingue per le poche occasioni di riduzione dei prezzi. La situazione varia a seconda delle zone, con alcune aree in cui si può ancora negoziare sui costi di acquisto.

Solo il 2,9% degli annunci viene ribassato: prezzi blindati in centro, margini di trattativa più ampi nelle zone collinari e periferiche In un mercato immobiliare nazionale che cresce ma inizia a mostrare segnali di riequilibrio tra domanda e offerta, Firenze si conferma un’eccezione. Qui, più che altrove, i prezzi resistono. Lo dicono i numeri: appena il 2,9% degli annunci immobiliari registra un ribasso prima della vendita, una delle percentuali più basse tra le grandi città italiane. È il dato che emerge dall’ultima indagine di Immobiliare.it Insights, che fotografa un quadro nazionale in cui gli sconti iniziano a diventare più frequenti, ma non ovunque allo stesso modo. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

© Firenzetoday.it - Case a Firenze, gli sconti sono un miraggio: ecco i quartieri dove si può ancora trattare

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